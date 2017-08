Suunda tagasi Vantaa lennujaama kohe ei võetud. “Arvan, et selleks prooviti luba saada,” räägib Maria, lisades, et turvavöö kinnitamist käskiv tuli pandi põlema ja reisijatel paluti paigal olla.

Kuigi naise lennureis võttis ootamatu pöörde, on tal hea meel lõpuks tervelt kodumaal tagasi olla. "Mul oli vahepeal hirm, et nüüd ongi kõik,” kirjeldab naine.

Kõige rohkem kartis Maria aga maandumist. “Tean, et siis on kõige suurem oht lennukiga õnnetusse sattuda. Samuti tekkis hirm, et hiljem pean uuesti lennukisse istuma,” jätkab ta.

Kuigi kogemus võis olla ehmatav, siis Maria sõnul reisijate seas paanikat ei tekkinud. “Mõned naersid, mõned kurvastasid. Õhus olla oli jube, pigistasin käetugesid ja hoidsin silmi kinni. Mõtlesin, et kui ma nüüd Soome lahte upun on mu lool igav lõpp,” selgitab naine oma hetke emotsioone.

Maria, kes on tihe reisija, sai enda sõnutsi intsidentiga kinnitust sellele, et lennukitega juhtuvad õnnetused on haruldased. “Kui tekibki tehniline viga, siis suudab hea piloot kõik reisijad turvaliselt maale tagasi toimetada,” arvab ta ja lisab, et ka edaspidi lendamist ta ei pelga. “Maailm vajab avastamist!"