Käes on laupäev ja see tähendab, et alguse on saanud Weekend festivali viimane peopäev. Kui kaks päeva järjest on esimesed värava taga ootajad jooksujalu festivalialale rutanud, siis tänaseks on väsimus oma töö teinud ja suuri jooksjaid enam ei kohta.

Eks päev on veel nooruke ja esimese esineja lavaleminekuni pisut aega. Paari tunni pärast on vaatepilt ilmselt juba hoopis teine. Viska pilk peale meie galeriile!