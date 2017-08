Eile täitus Viljandist pärit 19aastase Kuldar-Kristjan Kure (DJ Christian Saburo) unistus. Tänu juulis võidetud diskorikonkursile sai ta võimaluse esineda koos maailma tipptegijatega Weekendil. Oma esinemisega jäi ta ülimalt rahule.

„Läks väga hästi, rahvast oli õnneks palju, sest teiste lavadega juhtus midagi ja minu lava oli ainukesena vaba. Rahvast tuli väga palju. Ka esinemine läks mul väga hästi, ma olen väga rahul,“ räägib DJ esinemise järel Õhtulehele.

Kui nädala eest antud Intervjuus rääkis noormees Õhtulehele, et hirmu tal esinemise ees pole, siis vahetult enne esinemist väike ärevus temas siiski tekkis. „Kui ma eile tulin seda lava siia vaatama, et kui suur see tegelikult on, siis natuke tuli väike hirm sisse, et mis saab. Pigem kartsin seda, et äkki tehnikaga juhtub midagi, mitte otseselt esinemist. Aga kõik läks õnneks hästi,“ räägib ta. Publikuga jäi noormees rahule. „Inimesed hüppasid kaasa, karjusid ja plaksutasid,“ ütleb ta.

Vaata pikemalt Õhtulehe videost!