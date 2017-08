Weekend Festival Balticu boss Gunnar Viese räägib Õhtulehele, et festival sai alguses aastaid tagasi Soomest ning selle omanikud käisid laienemiseks vaatamas rannariba Riia külje all, tagasiteel tehti aga peatus Pärnus ja nii oligi festival Eestisse müüdud.

Gunnar sõnab, et nad on omale eesmärgiks võtnud 25 000 külastajat päevas, kuid tibusid loetakse alles siis, kui festival läbi. Ettevalmistus tänavuseks peoks algas juba mullu septembris. "Meil oli linna poolt info, et eelmisel platsil algab ehitus, sinna tuleb hotell," räägib Gunnar, millise muutusega neidl tänavu silmitsi tuli seista. "Praegu ei näe seal ühtki koppa, kuid arvata on, et kui kopp tänavu maasse ei läinud, läheb järgmisel. Nii ehk naa oleksime me pidanud millalgi sealt ära kolima," selgitab ta, miks tänavu festivaliala kolinud on. Festivalikorraldus käib neil aasta läbi.

Inimesi töötab Weekendil kokku tuhande ja pooleteise tuhande vahel - politseinikud, korraldusmeeskond, vabatahtlikud, kauplejad, turvameeskond ja nii edasi.

Kõige raskem oli Viese sõnul Weekendile esinema saada duot The Chainsmokers. On mehed ju praegu popmuusikamaailma vaieldamatu esinumber.

Miks The Chainsmokersit raske Weekendile saada oli ja kuidas kommenteerib Gunnar seda, et kaks artisti oma esinemised tühistasid, vaata juba videost.