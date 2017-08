Puhkuste aeg on käes – see tähendab lõõgastust ka USA presidendile Donald Trumpile. Kuna Trump on aga siiani olnud üks enim puhkusepäevi välja võtnud president, teritavad kriitikud juba hambaid.

USA Today ja CNNi teatel on presidendi plaanis 17-päevane puhkus veeta omanimelises golfiklubis Bedminsteris, mis asub New Jerseys.

Kuigi presidendi puhkus algas eile, on Trumpi vastased puhkuse teemal sõna võtnud juba nädalajagu. Nad heidavad Trumpile ette liiga sagedat puhkamist. Nimelt on presidendil tavaks veeta nädalavahetuseti aega oma Florida, Virginia ja New Jersey villades.