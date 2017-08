Rohkem kui kolm miljardit vaatamist poole aastaga ... just nii võimsaid numbreid näeb YouTube'i keskkonnas selle aasta hittloo "Despacito" juures.

Äsja kirjutas Õhtuleht, et Luis Fonsi ja Daddy Yankee hitt "Despacito" on tõusnud kõigi aegade striimituimaks lauluks, kukutades troonilt Justin Bieberi "Sorry". "Despacitot" on poole aasta jooksul mängitud kõigis voogedastusteenustes üle 4,6 miljardi korra.

Nüüd on hitt püstitanud uue rekordi, kirjutab The Guardian. Nimelt on "Despacito" nüüd ka kõige mängitum video YouTube'is. Hiljuti kolme miljardi piiri ületanud lugu lükkas troonilt Wiz Khalifa ja Charlie Puthi loo "See You Again".