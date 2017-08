Risto Joost: Kuulajateni jõuavad ooperimaailma klassikasse kuuluvad „Traviata“ ja „Tosca“, balletilavastused lummavast „Bolerost“ lõbusa „Karlssonini“ ning samuti ei puudu kavast omaproduktsioon, milleks on sel korral Joseph Haydni imelise oratooriumi „Aastaajad“ lavastus sama rahvusvahelise loovmeeskonna poolt, kes 2015. aastal tõid Pirital lavale Haydni teisegi meistriteose „Loomine“. Birgitta Festival on palju enamat, kui lihtsalt kontserdid ja teatrilavastused. See on suurem kui mistahes muusikateater oma tavapärases vormis. See on festival, mille lummus võtab võimust ja ei lasegi kunagi enam päris lahti. Sest kogemus, mille kuulaja saab selles ülevas ja salapärases keskkonnas, paneb inimhinged helisema ning puudutab inimtajusid moel, mida kirjeldada pole võimalik.

Loomulikult, aga kuna mul oli Eri Klasiga väga isiklik suhe, siis on sellest palju abi olnud. Ta suunas mind läbi terve minu õpilaskarjääri ja toetas ka dirigeerimiskarjääri alguses. Võib-olla just tänu sellele on mul lihtsam tema tööd jätkata. Eri Klas on süstinud Birgitta Festivali meeskonda nii palju headust ja loomulikult kandub see kõik ka mulle üle. Suurepärane oli liituda meeskonnaga, kes teab kuidas asjad täpselt käivad. Just Eri Klasi suur süda andis ka mulle jõudu Tallinna Filharmoonias Birgitta Festivaliga jõudsalt edasi minna. Ja siin ma nüüd olen ja ma saan hakkama!

Mis võiks publikut tänavusel festivalil erutada, mida erilist pakute?

Meil on artiste Inglismaalt, Lätist, Leedust ja üllatusena tuleb esitlusele muuseas esimene ballett, mis kirjutatud Astrid Lindgreni jutustusele. Selleks on "Karlsson lendab". Ja üks kurioosne nüanss selle juures on, et selle balleti autor on Läti helilooja Juris Karlsons, kes ise avaldas soovi selle teose kirjutada. Ilmselt on tal juba lapsest saati hinges elanud Karlssoni karakter.

Risto, kuidas sa seda kõike jaksad?

Tänu minu toetavale elukaaslasele kindlasti. Selline töö vajab tugisüsteemi ja palju armastust ning seda on mul õnneks kuhjaga. Ja olen märganud, et minu isiklikud emotsioonid ei sõltugi niipalju teistest inimestest, kuivõrd minust endast ehk siis kuidas ma igale uuele päevale vastu lähen.

Ja selline teadlik toonuse hoidmine, positiivsuse hoidmine ja tegelikult naeratamine iseendale hommikuti peeglisse, tõstis oluliselt minu õnneprotsenti. Eriti nüüd sel nädalal, kui on kõige olulisemad proovid, olen seda eriti agaralt praktiseerinud ja see toimib. Endale naeratamine aktiviseerib aju ja tõstab toonust. See pole lihtsalt sõnakõlks. Arvan, et inimesed ei tea veel pooligi asju oma kehast, mida universum neile pakub, aga eks igaüks ise avastab seda tasapisi.

Kohe, kohe on tähtis hetk käes. On sul ka mingi rituaal enne dirigendi pulti astumist?

On ikka, riided tuleb ära vahetada mugavamate vastu. See on see väike hetk iseendale. Aga üldiselt jah, mul pole võimalust enne suurt esinemist puhata või väikest uinakut teha. Tegelikult mulle isegi meeldib inimestega aktiivselt suhelda, isegi enne dirigendipulti astumist.

Aga tulge kõik Birgitta Festivalile, siin on mida avastada ka mitte eriti suurele ooperi ja balleti sõbrale!

