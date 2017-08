Põlvamaal Rasina külas elav Gennadi ütleb kohe vestluse algatuses positiivselt üllatades, et tema on nüüd juba kuu aega täiesti õlleprii.

Lõuna-Eestis ringi liikudes selgub, et lihtne maamees on tänu õlle hinnatõususule kesvamärjukest tõesti vähem tarvitama hakanud ja asendanud tavapärase õlle kahest komponendist koosneva väheke peenema kokteili vastu.

Juulis tõstis riik õlleaktsiisi veel seitsekümmend protsenti. Külamehele tähendab see, et kaheliitrine heinateo-, sauna- või poekõrvane tuleb osta euro kallimalt või asendada see alternatiivjoogiga.

„Ega ma siis nüüd selleta ole. Õlle hind tõusis üle mõistuse, mitte üle euro! Olen suur õllesõber, aga õlut ei joo nüüd tilkagi. Panen euro-kaks juurde ja ostan õlle asemel pudeli viina. Õlut ei osta sel lihtsal põhjusel, et see on nüüd lihtsalt nii kallis, et odavam on osta poolik. Sama raha eest jätkub kauemaks. Ossinovski tegi küll valearvestuse – õlle hinnatõus paneb inimesed hoopis rohkem jooma. Kui pudeli viina juba kord ära ostad, siis tuleb see ju ka ära menetleda,“ selgitab ta asjatundlikult.

Gennadi on laia silmaringiga ajaloohuviline mees, kes keset töönädalat päisel päeval on veidi ülemeelikus tujus ja viskab ka villast: „Olen nüüd jah muutunud mees – õllejoomise pahest prii. Ja ei ole siin oma harjumuste muutumisel mingit trotsi. Puhas majanduslik kalkulatsioon.“

Inimesed kurdavad ja ostavad

Tartumaa Melliste kaupluse müüja ütleb, et praegu veel õllehuvi märkimisväärset vähenemist märgata ei ole, kuid inimesed kurdavad. Kurdavad ja ostavad.

Parasjagu teist laadi toidukauba järele suunduvad sama maakonna naised Vilma, Ene ja Elle ütlevad, et ei ole Rookse külas küll täheldatud, et viimasel ajal lõbusas tujus mehi vähem ringi liikumas oleks.

„Kõigil on ju rattad all, lähevad nagu vurin Lätti. Aga oleme siin kuulnud, et nüüd on paljud õllelt üle läinud alkoholi sisaldavatele kokteilidele,“ muigavad naised.

Kokteilil on lihtne retsept – suur pudel kokakoolat ja väike pudel viina.

„Kui saad ikka Lätist pudeli alla nelja euro kätte, siis küll järel ära käiakse. Ise käisin just Lätis. Kui 80kraadise viina saab üheksa eurot sentidega, siis miks peaks keegi siin tahtma õlle eest maksta neli ja pool eurot?“ küsib üks naistest.

Tõsi, talle jääb pisut arusaamatuks, miks soomlased Valgast kärude kaupa lahjat alkoholi bussi lükkavad. Vett pole ju mõtet vedada, talupojamõistusega eestimaalased vett koju ei tassi ja panevad korvi täis ikka viinast. Küllap on naisel jäänud märkamata, et õllekoorma varjus on soomlaste kärus tavaliselt ka lubatud liitritega viinakohvrid täiesti olemas.

Määravaks saab lihtne aritmeetika

Tartumaal Võnnus elav Vahur on kõige muu kõrval ka väheke filosoof. Võnnu kaupluse lähistel pargipingil jalgu puhanud mees vaatab poe poole ja ütleb, et hinnatõusudega küll alkoholi välja ei juuri.

„See ei sureta mitte joomarlust, vaid suretab kohalikku elu,“ arutleb ta. „Alkoholi hinnatõus toob kaasa ahelreaktsiooni, millega tõusevad toidukaupade hinnad väikepoodides ning lõppude lõpuks jõuab selleni, et veel kangekaelselt maal vastu pidavad inimesed lähevad lihtsalt minema. Tänapäevane vanasõna ütleb, et nugade ja kahvlite keelustamisega kuritegevust ei piira, sama lause võib kohandada ka alkoholile.“

Vahuri lemmikõlu on Säästu Kange ja seda tänu mitte ainult taskukohasele hinnale, vaid ka maitsenüanssidele. „Mõni ütleb, et tökat, aga mulle maitseb. Probleem on nüüd selles, et kui enne aktsiisikruvimist maksis pudel 2.60 ja enne juulit 3.30, siis nüüd korraga tuleb kaheliitrise eest välja käia täpselt euro rohkem – ehk siis 4.30. Olen kuulnud, et mõnes kohas on veelgi rohkem hinda juurde tulnud,“ nendib ta.

Ta lisab, et Lätis osturetkedel ta ei käi, kuid tuttavad käivad ja toovad ka talle.

„Nüüd on siis see suur probleem, et ei ole Läti pudeleid kuhugi panna. Tuleb kellegi viinaringide kõrval ka taarabusse Valgasse organiseerima hakata. Kaudselt toimub aktsiisitõusudega hoopiski riigi põhjalaskmine. Sõnades tehakse õilsat asja ja lahendatakse sotsiaalprobleeme, kuid tegelikkuses jäävad aktsiisiraha ja loodetud teenused hoopis saamata,“ arutleb ta.

Mõni tuttav ikka Lätti läheb

Ka parasjagu kaubabussi poole vändanud Rookse külas elav Enn ütleb, et temal autot ei ole, aga vajadusel varustatakse ka teda Lätist toodud õllega.

„Õllesõber olen, aga kauplusehind paneb nüüd ikka mõtlema küll. Mina marki ei vali, tuuakse, mida tuuakse. Viimase satsi sain lausa tasuta, sest veli käis Lätis sünnipäevaviinasid toomas ja tõi mulle ka kolm pudelit õlut. Ise ta ei tarvita. Kui vähegi huvi on, siis mõne tuttava leiab ikka, kes parasjagu Lätti minemas on,“ räägib ta.