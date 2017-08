Indoneesias põletati elusalt mees, kes varastas mošeest kolm helivõimendit, vahendab Ungari uudisteagentuur MTI.

30aastane varas hiilis pealinna Jakarta lähistel asuva Bekasi linna mošeest helivõimenditega välja 1. augustil, kuid pühamuvalvur märkas teda ja hõikas: „Võtke varas kinni!” Tuldigi appi ja kohe asuti varast jälitama. Too põgenes mootorrattal ja ujus isegi üle jõe. Tagaajamine kestis paar kilomeetrit, siis tabas üks tagaajajate visatud kivi tagaaetavat pähe, tekitades tõsise vigastuse. Raevunud tagaajajatehulk sai varga kätte ja peksis ta läbi. Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema. Süüdatu suri põletushaavadesse sündmuskohal.

Laip toimetati Ida-Jakarta politseihaiglasse. Politsei võttis oma valdusse nii surnu mootorratta kui ka varastatud helivõimendid. Kohalikus ajakirjanduses ilmusid esialgu teated, justkui oleks olnud tegu mitte varga, vaid hoopis elektrimontööriga, kes olevat tahtnud helivõimendid remonti viia. Politsei kummutas need väited aga otsustavalt.

Surnukspõlenu omaksed teatasid, et ei tee juhtunu asjus avaldust. Saksa uudisteagentuuri dpa hinnangul on selle sammu põhjuseks asjaolu, et indoneeslased ei usalda eriti ei politseid ega kohtuorganeid. Indoneesia on maailma suurim islamiriik. 255 miljonist elanikust on moslemeid koguni 87,2%.