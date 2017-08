Mais Prantsusmaa presidendiks valitud Emmanuel Macroni (pildil) populaarsus on vabalanguses, vahendab n-tv.

Paljud prantslased panid Emmanuel Macronile suuri lootusi ja veel juunis oli temaga rahul 64% küsitletutest. Instituudi YouGov värske arvamusküsitluse tulemused on riigipeale kahtlemata šokeerivad. Nii on temaga praegu rahul vaid 36% küsitletutest. See tähendab, et Macroni populaarsus langeb oluliselt kiiremini kui tema eelkäijatel Francois Hollande´il ja Nicolas Sarkozyl.