Justiitsministeerium teeb valitsusele ettepaneku toetada EKRE algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu: justiitsminister Urmas Reinsalu (pildil) sõnul pole riigikogus esindatud erakonnad suutnud praeguseni kokku leppida, millise õigusliku tähendusega peaks kooseluleping ülejäänud õiguskorra jaoks olema.

„See on tekitanud kooselulepingu sõlminud osapooltes palju õiguslikku ebakindlust ja ebaselgust, mida ilmestavad ka mõningad kohtuasjad. Sellise olukorra jätkumist ei saa pidada õigeks ja ebaselguse süvenemise vältimiseks tuleks olukorras, kus poliitilist kokkulepet kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmiseks ei paista lähiajal saabuvat, tunnistada kooseluseadus kehtetuks,“ märkis Urmas Reinsalu.

Eelnõude infosüsteemi kohaselt on eelnõu suhtes arvamust avaldanud siseministeerium ja sotsiaalministeerium: nende hinnangul ei tohiks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadust valituse tasandil pooldada.

Siseministeerium on oma seisukohta põhjendanud argumendiga, et kooseluseadus on vajalik mitteabielulises kooselus elavate paaride kaitseks. Lisaks ohustaks kooseluseaduse kehtetuks tunnistamine kooseluseaduse alusel kooselulepingu sõlminud isikute õiguskindlust. Pealegi ei ole eelnõu juures sätteid, mis reguleeriks seni sõlmitud – siseministeeriumi andmetel oli nende kirja koostamise ajaks sõlmitud 49 sellist lepingut – lepingute õiguslikku staatust ja tähendust. Sotsiaalministeerium toob põhjendusena välja, et riik peab kaitsma vähemuste õiguseid.

EKRE esimehe Mart Helme sõnul on justiitsministeeriumi toetav seisukoht rõõmustav. „Samas näitab asjaolu, et sotsiaalministeerium ja siseministeerium meie eelnõu ei toeta selgelt seda lõhet, mis selles küsimuses ühiskonnas valitseb. Et sotsid meie eelnõu puhtideoloogilistel kaalutlustel blokkisid, üksnes süvendab ühiskonna polariseerumist ja viib süveneva õigusliku nihilismini, mille ohvriks ähvardab langeda kogu meie õigusriik,“ ütleb ta. „Loodetavasti ei ole Reinsalu seisukohavõtt silmakirjatsemine ja populism ning ta kaitseb oma arvamust valitsuses, otsides sellele liitlasi ka teiste ministrite ning riigikogu poliitikute seast.„