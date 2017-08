Õlgedest punutud kotid on suveklassika, millest on saanud viimastel aastatel omaette hitttoode, mis ühel õigel suvenautlejal lausa peab käe otsas rippuma ning millele on osanud kaupmehed selle tagasihoidlikust päritolust hoolimata keevitada juurde hitile kohase hinnasildi.

Õlgedest punutud kott on ilmselt üks selliseid asju, mis on igalühel korra elus olemas olnud ja mille omamine pole erilisi emotsioone tekitanud. See lihtsalt on olemas ja kui ei ole, siis pole ka midagi katki. Nüüd on aga õlgkotid tegemas tõelist võidukäiku ja moefännid on oma peened disainerikotid vahetanud suvekuudeks hoopis lihtsate õlgedest punutud kottide vastu. Seejuures tegemist pole sugugi ainult rannakotiga, vaid tänaseks on see niisama populaarne ka tänavakotina ning julgemad naised jalutavad sellega isegi kontorisse. Siinkohal tasub siiski enne selgeks teha, kas ülemusele taoline suvine look ikka istub või tasub märmik ja sülearvuti siiski veidi ametlikumasse sumadani lükata.

Vaheldusrikkus on õlgkottidest teinud aga naiste tõelise suvearmastuse. Näiteks lugedes välismaiseid moeblogisid, siis esimese asjana jääbki silma see, et moegurmaanid tõttavad puhkusereisil esimese asjana kohalikule turule ning soetavad endale mõne õlgkoti, millele siis terve puhkuseaja truu ollakse ning mis käib kaasas rannas, turul ja ka sõbrannadega linna peal hängides. Mõned blogijad on lausa nii heldeld, et ostavad turult kotte suurema hunniku ja müüvad või annavad ära neid oma lojaalsetele lugejatele. Seejuures väärib märkimist, et kottide järele on lugejate seas nõudlus nii suur, et pärismaailmas läheksid naised (ja mehed!) ilmselt kättpidi üksteisele kallala, et mõne koti õnnelikuks omanikuks saada. Mõnes mõttes on selline hullus ka arusaadav, sest harvad on need korrad, kui moeilmas on võimalik endale mõni hitistaatusesse tõusnud asi osta kõigest mõnekümne euro eest. Tõsi, kavalad kaupmehed on avastanud siinkohal ka lihtsa rahateenimisvõimaluse ning nii müüvad peenemad luksusbrändid õlekotte ka mõnesaja ja -tuhande euro eest. Ilmselt ikka selleks, et rikkamad kliendid ei peaks end lihtsurelikena tundma, kes mingite odavate kottidega ringi promeneerivad. Näiteks on võimalik endale osta Dolce & Gabbana üle tuhande euro maksev õlgkott. Chaneli õlgkoti tõlgenduse eest võib aga välja käia 6000 euro ringis.