4.–13. augustini avab külalistele oma suursuguse eesriide Birgitta Festival, mis on vaieldamatult kujunenud Tallinna ja kogu Eesti muusika-aasta üheks oodatuimaks tippsündmuseks. Sajandeid tühjalt seisnud Pirita kloostri seinte vahele on tekkinud loetud päevadeks muinasjutuline ja põnev elu.

"Kuulajateni jõuavad ooperimaailma klassikasse kuuluvad „Traviata“ ja „Tosca“, balletilavastused lummavast „Bolerost“ lõbusa „Karlssonini“ ning samuti ei puudu kavast omaproduktsioon, milleks on sel korral Joseph Haydni imelise oratooriumi „Aastaajad“ lavastus sama rahvusvahelise loovmeeskonna poolt, kes 2015. aastal tõid Pirital lavale Haydni teisegi meistriteose „Loomine“." Birgitta Festival on korraldajate sõnul midagi palju enamat kui lihtsalt kontserdid ja teatrilavastused.

"See on suurem kui mistahes muusikateater oma tavapärases vormis. See on festival, mille lummus võtab võimust ja ei lasegi kunagi enam päris lahti. Sest kogemus, mille kuulaja saab selles ülevas ja salapärases keskkonnas, paneb inimhinged helisema ning puudutab inimtajusid moel, mida kirjeldada pole võimalik."

Pidulikul Birgitta Festivali avatseremoonial tänas tänavuse festivali korraldajaid südamliku kõnega ka maestro lesk Ariel Klas.

Ariel Klasi sõnul oli Eri festivaliga seotud seni, kuni tervis lubas. «Veel oma viimastel elukuudel unistas ta, kuidas seisab suvel taas dirigendipuldis. See mõte vaimustas ja ahvatles teda viimaste elupäevadeni,» meenutas Ariel. "Birgitta Festivali olulisust Eri jaoks on raske mõõta, sest tegemist oli Erile väga südamelähedase festivaliga. See oli Erile nagu lihane laps, kelle heaks ta oli valmis töötama varahommikust hilisõhtuni. Mul on hea meel, et Tallinna Filharmoonia jätkab tema elutööd.»

Tallinna Filharmoonia direktor Margit Tohver-Aints ja kunstiline juht Risto Joost.

