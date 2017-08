Kui šaakal on Eestis pärismaine ulukiliik juba mitu aastat, siis ovaalse kuldkanni lisas botaanik Toomas Kukk meil kasvavate taimede nimekirja alles jaanipäeval. Kuidas uusi liike leitakse ning kui palju on siin teadlastel avastamist?

Pärismaine liik on loom või taim või seen, mis on levinud Eestisse looduslikult ja saab siin üldjuhul kenasti hakkama. No näiteks šaakal jalutas sel kümnendil ise kohale. Samuti on pärismaised taimed need, kes on levinud territooriumile tuulega, mõne looma või linnu seljas või kõhus, merd ja jõgesid mööda.

Lisaks võivad liigid vallutada uusi maid ka kunstlikult ehk inimese abiga: kultuurtaim kargab peenrast välja ja metsistub. (Botaanikaaedade ja zooparkide läheduses võib teinekord kohata kummalisi tulnukaid.) Mõne liigi on inimene kohe meelega kaugelt kohale toonud ja loodusesse lahti lasknud. Näiteks kährikkoer küüditati meile Ida-Aasiast ja ta kodunes Eestis kiiresti.