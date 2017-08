Maailmas on üha rohkem inimesi, kes ei kujuta oma igapäeva ilma arvuti, nutitelefoni ja Facebookita ettegi. Korraldasime katse, et näha, kui raske on eri vanuses inimestel päevaks internetist ja nutiseadmetest eemal püsida, kas see neil üldse õnnestub ja millest nad tunnevad enim puudust.

Neli osalejat pidid veetma ühe päeva hommikusest ärkamisest kuni õhtuse magamaminekuni ilma nutitelefoni ja arvutita. Noorim osaleja on koolivaheajal, eakaim pensionär, ka kahel katses kaasa löönud tööinimesel ei jäänud midagi tegemata, sest üks neist puhkas ja teine valis eksperimendiks nädalavahetuse.

Eesmärk

Selgitada välja, kuidas muudab eri eas arvuti- ja nutitelefonikasutajate päeva see, kui nad neist eemale hoiavad. Kas miski jääb tegemata? Mis nutivaba päeva juures häirib ja mis meeldib?