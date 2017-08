Hiljaaegu selgus, et aastal 2019 jõuab vaatajate ette järjekordne James Bondi film. Nüüd väidab Variety, et Briti filmitootja Eon Productionsi sõelale on jäänud kolm kandidaati, kellest üks hakkab spioonimärulit lavastama.

Favoriidiks peab ajakiri prantslast Yann Demange'i, kelle tuntuim lavastajatöö on Põhja-Iirimaal toimuv põnevik „'71“ ja kel on käsil krimidraama „White Boy Rick“, peaosas Matthew McConaughey.

Prantsuse režissöör Yann Demange. (AFP / SCANPIX)

Kaalukausil on ka Šoti režissöör David Mackenzie, kes ratsutab neovesterni „Hell of High Water“ edu laineharjal, ning Prantsuse-Kanada imelaps Denis Villeneuve (“Sicario“, „Saabumine“), kes toob ekraanidele uue „Blade Runneri“ filmi.

Tõenäoliselt naaseb James Bondi rolli viimast, viiendat korda Daniel Craig, kuid kindel see veel ei ole.