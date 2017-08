Ehkki sotsiaalmeedias kurdavad paljud, et Weekend festivalilt kostuv lärm häirib nende ööund ning terve linn on joobes pidutsejaid täis, siis leidub palju ka neid, kel pole rannas kestva festivali kohta ühtegi halba sõna öelda.

„Ma olen isegi positiivselt üllatunud, et kaupluses olid pidulised nii viisakad! Ma ei näinud ühtegi hägust olemist ega ebaviisakust. Isegi lahkust nägin,“ sõnab pärnakas Laine. „See on ju tore, et tullakse, ollakse ja tuntakse rõõmu Pärnust, mis on talviti nagu talveunne jäänud,“ lisab ta rõõmsalt. Rannast kostuv tümakas Laine und ei häiri. Kui kesklinnas elades kuulis ta ikka, et rannas muusikat mängitakse, siis nüüd pole muusika veel tema koduseinteni jõudnud. „Aga ma loodan, et kuulen,“ ütleb ta rõõmsalt.

Ka Õhtulehega vestelnud Agnes räägib, et suurfestival on Pärnu jaoks pigem hea - aitab see ju tublisti kaasa kohalike kaupmeeste käibele. Lisaks rõõmustab ta, et suvepealinna on külla tulnud niivõrd palju väljamaalasi. Peoliste melu naist ei sega. „Olgugi, et ma enam rannas ei päevita, aga tore, et rand on elavlenud. Ja tore, et rahvas liigub ja see on juba kolm korda nii olnud,“ ütleb naine. „Esimesel korral oli vist kord natuke halvem. Siis ehk oli kaebuseid,“ mõtiskleb ta. Küll aga ongi rannas toimuv melu tema sõnul suvepealinlaste jaoks tavaline.

„See Weekend on väga hea promo meie väikesele linnale,“ räägib pargis peesitav Harri. Melu ja möll pole ka tema elurütmi võnkesse löönud. „Aga misjaoks?! Me peaksime kõik kokku hoidma. Mõtlema nii, kuidas see rahvustevaheline suhtlemine parem oleks. Selles mõttes ma ütlen, et why not, let’s go on!“ ütleb ta lõbusalt. Valju muusika meest ei muserda. „See ei sega, ehkki ma elan sealsamas lähedal. Head inimesed suudavad kokku hoida ja pole mingit pahandust,“ kõneleb ta. Pärnusse tulnud külalised on tema sõnul viisakad. „Pudelitega on nad muidugi ka natuke liialdanud, ent noored on noored ja issand jumal - andke minna, ent olge inimesed ja saame hakkama!“ ütleb ta.

"Rannaäärsed elanikud on selleks ajaks kuskile eemale reisinud, kas siis sugulaste või tuttavate juurde. Aga üldiselt mõjutab festival elu positiivselt -inimestele meeldib selline melu," räägib Pärnus lastega jalutanud Tiina. Ka tema perekonna und festivalimuusika ei häiri, ehkki möödunud aastal kostus see tänavusest veelgi kaugemale. "Eelmisel suvel oli lava teistpidi, siis kuulsime rohkem. Elame ise linnast väljas, et tegelikult kostub sinna kaugele Pärnu jõe äärde päris hästi," räägib ta.