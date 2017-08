Sel sügisel alustab meeleolukas laulu- ja paroodiashow "Su nägu kõlab tuttavalt" juba oma 6. hooajaga! Uus hooaeg tõotab tulla varasematest veelgi üllatavam, sest kõik kaheksa andekat ja armastatud artisti on täiesti uued talendid, kes rahvast oma paroodianumbritega sügisel naerutama hakkavad.



Laulev näitlejanna ootab uut hooaega elevusega. "Olen väga positiivselt meelestatud ja põnevil. Vaatame, mis juhtuma hakkab!" sõnab ta.



Näosaatesse on oodatud Hele Kõrvet juba esimesest hooajast saati.

Küsimusele, miks Hele alles 6. hooajal nõustus, vastas ta: "Eelnevatel aastatel on olnud muid tööalaseid ja perekondlikke kohustusi, mistõttu pole ka ajaliselt klappinud. Nüüd on siis võimalus omal nahal tunda seda intensiivset ja omamoodi teistsugust kogemust, millest kollegid on rääkinud, kes selles protsessis kaasa on löönud!"



Eelistust parodeeritavate rollide osas Helel pole, seega suure tõenäosusega võib näha teda saates nii rokkimas, tantsimas, aariaid laulmas või hoopiski räppimas.

"Oleks väga tore, kui saaks erinevaid karaktereid katsetada! Väike sabin tuleb alati kasuks, teen nagu oskan. Puhas professionaalne huvi!" on Hele põnevil.