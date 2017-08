Pole vast üllatus, et kus on palju rahvast, seal on ka palju vigastatuid. Weekendil meditsiinitelgis ametis olev Urmet ütleb, et põhipäevad on veel ees, kuid plaastreid on nad pidanud juba päris palju välja jagama.

"Villid ja marrastused on põhilised, välja väänamised ja kerged kukkumised. Loomulikult ka pea-, selja- ja jalavalud." Urmeti sõnul tulevad külastajad festivalile valede jalanõudega ja nii probleemid tulevad.

Meedikud on pidanud abistama ka paari suurema vigastusega külastajaid - on olnud mõned paanikahood ja ka üks jalaluumurd. "Samuti oleme teinud õmblemisi, kui inimene on käe või sõrme puruks teinud. Väiksemad õmblused teeme siin ära, suuremad saadame haiglasse."

Pärnu Postimehe andmetel on haiglaravile Weekendilt jõudnud 14 inimest.

Vaata videost, kas pidulised meedikutelt ka pohmelli vastu peavalurohtu küsivad ja kui suur nende tiim on.