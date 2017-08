Tallinna-Tartu maantee esimesele 80 kilomeetrile võidakse uute lõikude valmimisel kehtestada kiiruspiirang 120 km/h, juhul kui uued teelõigud liiklusohutusauditilt selleks rohelise tule saavad.

Kuivõrd uus maantee tuleb senisest ka viis kilomeetrit lühem, kahaneb sõiduaeg kahe suurema linna vahel teoreetiliselt kuni 17 minutit, vahendab ERRi uudisportaal.

Praegu on Tallinna-Tartu maantee ametlik pikkus 186 km ning kiiremat, suvist 110 km/h piiranguga teed on 40 km jagu.

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk tõdeb, et praegu kehtivate määruste ja nõuete järgi on juba valmis ehitatud kiirtee lõikude piirkiiruseks tõepoolest 120 km/h ja samasugune kiirusepiirang on projekteerimisel ette antud ka uutele lõikudele, ent kuivõrd tee valmimiseni on veel mitu aastat aega, saab tegelikku liiklusohutust hinnata alles siis, mis lubaks piirkiiruse otsustada.

Tallinna-Tartu maantee ehitustööd, mille tulemusel Tallinnast Mäoni kuni 120 km/h sõita saab, peaksid valmima 2022. aastaks.