Kullast abielusõrmusele on graveeritud 14 aastat tagasi abiellunud mehe nimi – Tomi. Kuna peres keegi selle nimega meest või naist, kes võiks mõne Tomiga abielus olla, ei tea, siis on sõrmus täielik müstika.

Karin uuris vanema lapse käest, et ehk on tema õuest sõrmuse leidnud, taskusse pannud ning sõrmus on sealt kaudu pesumasinasse sattunud, kuid laps kinnitas, et tema pole sõrmust koju toonud.

Karin on oma elukaaslasega Tallinnas Madala tänava korteris elanud aasta. Varem üürisid nad seda välja ja tollest ajast pärineb ka pesumasin. Aga kui sõrmus peakski olema kuidagi seotud üürilistega, siis kuidas see masinasse sattus?

„Nüüd olen nõutu ega suuda aru saada, millist teed pidi sõrmus pesumasinasse maandus,“ naerab naine.

Kuna elutempo kahe väikese lapse kõrvalt on küllaltki kiire, siis ununes leid esialgu koju kapi peale. „Viimasel ajal on olnud postitusi, kus otsitakse abielusõrmuse omanikku, ja nüüd tundus, et on viimane aeg otsida ka enda leitud sõrmuse omanik,“ viitab Karin sotsiaalmeedias ringelnud juhtumile, kus Tallinnas Puhangu tänavalt leitud abielusõrmus läinud nädalal õnnelikult omaniku leidis.

„Kuna Facebookis leitakse ja otsitakse erinevaid asju, siis mõtlesin esimesena seal õnne proovida,“ räägib Karin, kelle postitust on jaganud juba ligi 4000 inimest.

„Postitus on saanud igasugust tagasisidet ja mitte kõik ei ole hea,“ ohkab naine, viidates, et esimeste kommentaaridega soovitati tal oma mees liistule võtta. „Siis oli küll tunne, et oli seda jama nüüd vaja. Et minu mehest on saanud suurim petja kellest kuuldud. Ausalt öeldes tegi see algul mind murelikuks, kuid hiljem, kui tulid kommentaarid, et äkki mina ise olen sõrmuse omanikuga sahkerdanud, ajas see juba naerma.“

Kommenteerijad pakkusid välja ka mõtte, et äkki on sõrmus naiseni jõudnud teise ringi riiete taskus. „Noh, viimati kusagil kuus kuud tagasi sai küll tööl käimiseks ostetud ühed teise ringi püksid, mis lendasid ilma põhjalikuma uurimiseta pesumasinasse, kuid kas tõesti?“ arutleb naine endamisi.

„Olgu kuidas on, aga elukaaslasega leppisime kokku, et nüüd juba põhimõtte pärast peame sõrmuse omaniku leidma. Olgu selle sõrmuse kadumise põhjus milline tahes. Lahutus, peretüli või mis iganes. Ma arvan, et see on ainuõige tegu, sest kui minul kunagi peaks abielusõrmus kaduma, siis tean, et oleksin igati tänulik inimesele, kes prooviks mind leida ja väärtuslik vara tagastada.“

Karin on pöördunud ka perekonnaseisuameti poole, et saada sealt abi omaniku leidmisel. „Sain aga vastuse, et Eestis sellisel kuupäeval ja sellise nimega härra abiellunud pole.“

Üks sõrmus on omaniku leidnud

Hiljuti jõudis õnnelikult omaniku kätte tagasi 21. juulil Tallinnas Pelgurannas leitud abielusõrmus, mille graveering lubas oletada, et see kuulub eakale naisele. „Jalutasin hommikul koertega ja märkasin Puhangu 53 maja taga, sissetallatud raja sees, kuldset sõrmust,“ räägib Gerli, et graveering lubas oletada, et see kuulub eakale naisele.