Weekend festivali külastab kõigi teiste seas ka kultuuriminister Indrek Saar, kel on hea meel, et Eestisse on suudetud tuua tõelised maailma tippnimed.

Küsimusele, miks on Weekend festival eestlaste jaoks niivõrd oluline, vastab Saar, et seda tuleks küsida kõigilt neilt, kes festivali kolm päeva jutti täiel rinnal naudivad. Küll aga tõdeb ta, et Pärnusse on kohale tulnud tõelised oma ala tegijad. „Vaadates seda artistide taset, mida on suudetud Eestisse tuua, siis et tuuakse koju kätte selle muusikažanri absoluutsed tippnimed - seda tihti meie kandis ei juhtu,“ räägib kultuuriminister.

Millised festivalil esinevad artistid aga Saart ennast kõige enam kõnetavad? „Ma pean end suhteliselt vanainimeseks ja minusuguste vanainimeste jaoks on kindlasti üks kõige enam kogetud artist Armin van Buuren, kes eile õhtul üles astus. Tema plaadikeerutuse järgi on ju kõik meist mingil hetkel ka ise jalga keerutanud,“ sõnab ta. Küll aga toob ta veel välja mitmeid nimesid, näiteks Chainsmokers'i, Deadmau5, Knifeparty. „Loomulikult ka meie oma Eesti tegijad: alustades NOËP'ist ja neid võib lugeda terve rea. Tegelikkuses see tuntud nimede kontsentratsioon on väga suur,“ ütleb ta.

