Kui Black Velvet mõni aasta tagasi taas lavale tuli, oli kolmiku solist Lauri Liiv kindel, et see avantüür lõppeb läbikukkumisega. „Olin veendunud, et keegi ei tule meid kuulama ja need, kes ka tulevad, loobivad meid tomatitega,“ muigab ta. „Mul oli tunne, et kes seda Black Velvetit ikka mäletab, kuid siiamaani on läinud kõik vastupidi.“

Pigem on Black Velveti publik uue põlvkonna võrra täienenud. „Me ei ole kogu aeg väga aktiivselt pildis olnud ja sestap on eriti tore näha, et vaatamata sellele armastavad inimesed meid endiselt. See on mind ikka ja jälle imestama pannud. Meieealised on nende lugudega üles kasvanud ja käivad endiselt meie kontsertidel ning mõningatel juhtudel õpetavad oma lastele ka laulud selgeks, sest muidu ma ei oskaks seletada seda fenomeni, et noored lapsed laulavad tihtilugu lava ees laule kaasa – nad ei peaks meist mitte midagi teadma,“ ütleb Lauri Liiv üllatunult.

Tal ei jää üle muud kui nõustuda, et kaks aastakümmet tagasi orbiidile ilmunud poistebändi kõige suurem hitt on lugu „17“. „Usun miskipärast, et see ka jääb selleks – nii see paraku on. Ma tõesti ei oska öelda, mitu korda oleme seda lugu 20 aasta jooksul esitanud, aga ütleme nii, et piisavalt,“ lausub Lauri muheledes. „Sõnad on peas ja ega ma enne esinemist neid üle korda. Seetõttu on mõnel korral juhtunud, et lähed autopiloodiga peale ning mõni fraas on peast kadunud.“