Vabariigi peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas avaldas koos piirkondade juhtidega avaliku pöördumise meediale seoses palju tähelepanu pälvinud valimisliidu temaatikaga. Pöördumine erakonnakaaslaste ja valijate poole Eesti Keskerakond on Tallinnas pälvinud enamiku valijate usalduse neljal järjestikkusel korral. Teineteise ja meie valijate toetuseta ei ole edu võimalik. Me oleme töötanud ühtse meeskonnana ning just absoluutne võit valimistel on andnud võimaluse luua tasuta ühistransport, toetada eakaid ja noori, käivitada munitsipaalehituse programm ning pakkuda linna poolt enam tuge abivajajatele.

Suurte ideede elluviimine ei ole jäänud märkamata. Populaarseim linnapeakandidaat Tallinnas on tegevlinnapea Taavi Aas ning suurim toetus on Keskerakonnal, keda usaldab ligi pool tallinlastest. Üleriigiliselt tõuseb Keskerakonna juhtimisel madalat ja keskmist palka teenivate inimeste sissetulek ja vähenevad ravijärjekorrad. Kõik inimesed saavad sõltumata oma töökohast ja palgast õiglasemalt pensionipõlve pidada, toetatakse viimaks põllumeest ning väärtustatakse haridust ja kõiki haridustöötajaid. Need on Keskerakonna põhimõtted, mille eest oleme aastaid seisnud opositsioonis ning mille elluviimist on meil täna võimalik viimaks ka tegelikult juhtida.

Kõike seda saab toetada vaid Keskerakonna poolt hääletades ja erakonnas kandideerides. Seetõttu on arusaadav, et meie konkurendid vaid tervitavad valimisliite, mis valimistulemust neile rõõmupakkuvamaks võib muuta. Keskerakond ei saa eal öelda, et meil pole midagi kaotada. Erakonna ligi 15000 erineva emakeele, hariduse, töökoha ja vanusega liiget teevad igapäevaselt tööd ühiskonda ja poliitikasse panustamisel ja see on meie jaoks vägagi oluline. 500 kandidaati Tallinnas ja üle 2000 Eestis soovivad muuta oma kodukohas elu paremaks. Ligi 150000 inimese hääl Riigikogu valimistel ja pea 200000 Keskerakonda toetavat sedelit kohalikel valimistel on usaldus, mida me ei tohi petta. Valimised ei ole pelgalt rahulolematute loendus. 15. oktoobril valitakse poliitiline jõud, kellele tehakse ülesandeks konkreetsete probleemide lahendamine. Selles valguses ei saa ega tohi ükski kultus asendada konkreetset ja läbimõeldud tegevuskava. Toetame suurt ja tugevat, teineteisest ning valijatest hoolivat Keskerakonda. Võidame üheskoos valimised Tallinnas ja kogu Eestis! Alla kirjutanud erakonna esimees ja piirkondade juhid