Olgugi, et ilmateenistus lubas Pärnusse Weekendi ajaks vihma, on ilm suvepealinnas üsna mõnus - küll pilves, aga soe. Tugev tuul muidugi keerutab rannas liiva silma, ninna ja suhu, kuid pidutsejaid see ei heiduta.

Laval on juba käinud kodumaised Kisma ja NOEP, peagi hõivab pealava aga ülipopulaarne The Chainsmokers, kes pärast Eestis esinemist kopterisse hüppavad ja üle lahe Soome põrutavad, et õhtul ka seal korralik show anda.

Vaata galeriist, kas oled jäänud meie piltidele ning anna ka sõbrale teada!