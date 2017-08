Tallinna kesklinnas käib palju välismaalasi musitseerimas. Need, kellega Õhtuleht jutule sai, tunnistasid, et mängivad vanalinnas ilma linnavalitsuse loata.

''Esiteks, me ei teadnud. Teiseks, me ei püsi kunagi ühes linnas rohkem kui päeva või paar ja enamasti antakse lubasid kuuks ajaks või midagi sellist. Selle eest ei ole mõtet maksta,'' seletas Bob.

Kui me umbes 20 minutit hiljem uuesti Viru väravate juurde sattusime, nägime, et kaks naist on muusikute juures ja ajavad neid minema. Seltskond kolis seljakottide ja koertega Viru keskuse ristmiku juurde õnne katsuma.

Viru tänaval esinesid ka kolm poola noormeest, kellest üks mängis viiulit, teine klarnetit ja kolmas oli lausa elektroonilise klaveri kaasa vedanud.

''Me oleme siin, et inimestele meelelahutust pakkuda, et levitada muusikat ja rõõmu ning selleks, et kütuse ja elamise jaoks raha teenida,'' seletas trio pianist Mivosh.

Mivoshi sõnul on nad teadlikud sellest, et esinemiseks peab linnavalitsuse luba olema.

''Loomulikult meil ei ole seda,'' ütles ta naljatades.