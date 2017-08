Linnast läbi jooksva Valgejõe ääres on väike saareke, kus tapalased tavatsevad jaanipidu pidada. „Seda kaunist kohta rongiaknast ei paista,“ muheleb Reigo. „Kes külma vett ei karda, saab ses jões ujuda, sest jõgi on allikaid täis. Mina olen seal ujumas käinud küll, saab täitsa hakkama! Jõe veerel saab piknikku pidada ja lihtsalt romantikat teha – saab jõe voolamist silmitseda ning mõelda elule ette ja taha. Olen ka mina seal oma pruutidega jalutamas käinud.“

„Tapale on ülilihtne tulla ja ka ära minna, sest linnal on suurepärane asupaik: raudteesõlmpunktis ja maanteede ristumiskohas,“ ütleb Tapalt pärit ooperisolist Reigo Tamm. „Linn pole enam ammu pelgalt militaarpealinn, meil on palju loodust, spordi- ja kultuurpaiku ning pitsat saab igal nurgal. Tapa on tipp-topp linn!“

Ooperisolist Tamm on peale kõige muu käinud jõekaldal kolme silla vahel oma aariaidki harjutamas: „Et see paik on linna ääres, ei pruugi keegi vastugi tulla, kui omi lugusid ümisen.“

Männikumägi

„Männikumäelt avaneb imeline vaade Tapale, kuid seal on ka terviserajad, kus saab joosta, talviti suusatada ning praegu näiteks discgolfi mängida – golfirada on tehtud, kettaid saab laenutada spordikeskusest,“ juhatab Reigo. „Vanad profid käivad seal mõistagi oma ketastega, aga mina pole sinna veel mängima jõudnud. Tuleb ilmselt kolleeg Rasmus Kull Tapale külla kutsuda, sest tema on kogenud discgolfimängija ning tal on kettad olemas. Vast ta laenab mulle!“

Reigo ja Männikumägi olid praeguse ooperisolisti lapsepõlve aegu lahutamatud. Vähemasti suusatundide ajal. „Sellele mäele on jäänud palju pisaraid, pettumusi ja võite minu spordielus. Rääkimata purunenud kelkudest ja suuskadest.“

Tapa kesklinn ja vaksal

„Kogu kesklinn on praegu ehitustöid täis, kõik see muutub tundmatuseni,“ kiidab Reigo. „Tapa vana ja väsinud vaksalihoone on aga väga atraktiivne koht, kus mängitakse suvelavastusi. Mul on hea meel, et aastal 2012 R.A.A.A.Mi juht Märt Meos mu idee vastu võttis ning oma teatriga vaksalisse suveteatrit tegema tuli.“

Ehkki tänavune teatrihooaeg „Aleksei Kareniniga“ sai just läbi, siis 11. augustil on raudteejaamas „Elluärkamine“, kui vanas vaksalihoones liigutakse ringi 1980. aastates. „11.–13. augustini on Tapa linna päevad, mille raames on peale ärganud vaksalihoone avatud kodukohvikud ja toimub ridamisi kultuuriüritusi, muu hulgas ka rahvaralli,“ kõneleb Reigo, kes soovitab just noil päevil 91aastast linna külastada.

Tapa muuseum ja kohvikud

Pisikeses kollases majakeses 1. mai puiesteel on muuseum juba aastast 1994. „Maja on väike, aga eksponaate on hästi palju ja infot tohutult,“ kiidab Reigo paika, mis on täis Tapa linna ajalugu, millest suurem osa keskendub raudteele ja sõjandusele.