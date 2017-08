"Loomulikult on see lipumärk inimeste petmine," sõnab 75aastane Viive, kui uurin, kas ta on teadlik, et rahvuslipu märgiga pakendis võib olla välismaisest toorainest valminud toidukraam. Viis aastat noorem Merike jääb aga arvamusele, et kui Poolas tapetud siga kõlbab süüa poolakal, siis kõlbab see ka eestlasele. Augustis käivitus taas toiduliidu kampaania, mille eesmärk on panna inimesi ostma tooteid, mille pakendil ilutseb Eesti lipu märk. Rahvuslipu märk toote hinnasildil näitab, et see on valmistatud Eesti toiduainetööstuse ettevõtetes, kuid nii mõnedki inimesed pole teadlikud nüansist, et lipumärki kandvas pakendis võib olla nii eestimaine kui välismaine liha. See aspekt, et eestimaal pakendatud või marinaadi kallatud toote tooraine võib olla imporditud, kehtib lipumärgi tootepakendil kasutamise kohta juba alates 2009. aastast. Lipumärgi kampaaniaplakatid ehivad sel kuul ka bussiootepaviljonide reklaamtahvleid. Uurisin Kristiines ja Mustamäel plakati kõrval bussi ootavatelt pealinlastelt, kas nemad on teadlikud, et lipumärgiga pakendis võib olla välismaisest toorainest valminud toode.

Viive (75): Oi, seda ma küll ei teadnud. Aga eks petetakse ju kõiki. Loomulikult on see lipumärk inimeste petmine. Toovad tooraine mujalt, aga Eestis pakendavad ja siis panevad sildi peale. Niikuinii on poes müüdav toit e-aineid täis ja tekitab vähki. Mina käin poes ja loen luubiga pisikesi silte, et neid e-ainetega sööke ei ostaks. Aga kuna ma olen üksik pensionär, siis tavaliselt ikka ostan seda, mis on kõige odavam.

Merike (70): Ma nägin ju seda Sirje Potisepa lugu (Tõenäoliselt viitas memm maikuus “Ringvaate” eetris olnud loole, kus toiduliidu juht Sirje Potisepp raius, et lipumärgi kasutamine on seaduslik, kui toode on toodetud Eestis. - G.R.) Eesti omad ei tea, mida nad söövad. Samas ei usu ma, et see on inimeste petmine. Ega siin plakatil on ka ju öeldud, et tegemist on Eesti tootega, mitte ei väideta, et tegemist on Eesti toorainega. Mina arvan, et kurat kui Poola rahvas pole enda maal kasvanud toitu süües maha surnud, ei sure meie ka! Vitali (47): Mina seda ei tea, pole kuulnud. Aga mul on raske selle kohta midagi öelda. Kristi (19): Nüüd siis tean! Ega ma varem polnud kuulnud jah. Samas, kui näiteks marinaadis liha on Eestis toodetud, siis pole vahet, kust see liha pärit on. Mingeid asju ju peab importima ka. Maire (75): Me kõik arvame, et see lipumärgi pakendis olev siga Eestis tapetud, aga kindlasti tootjad toovad liha kuskilt mujalt. Niina (48): No mis siis. Mul on ükskõik, kust see tooraine pärit on. Peasi, et on söök!