Kättemaksuks Keskerakonnale sündinud Savisaare-Ivanova valimisliit, Reformierakonnast väljaheidetud Kristiina Ojulandi ja EKREst lahkuma sunnitud Maria Kaljuste jõudude ühendamisel loodud Meie Tallinn ja parteilastele kohta kätte näidata lootev ärimeeste valimisliit Tegus Tallinn – näib, et parteipoliitikas kõrvetada saanute algatusel loodud valimisliite osaleb tänavu kohalikel valimistel vähemalt sama palju kui erakondi. Tibusid loetakse aga sügisel, ja võtmeküsimuseks saab, kas neile kõigile jagub piisavalt pettunud valijaid.

Kes jääb Savisaarega?

Kui väikseks on kahanenud Edgar Savisaare toetajaskond, võib aimata tema valimisliidu auks korraldatud üritustest. Üks riigikogu liige, mõned endised ja praegused keskerakondlased ja palju tundmatuid nägusid – kas selline saabki olema valimisliidu koosseis? Ning kas põhjust, miks Tallinnas kandideerimisest hoiavad kõrvale mõned Savisaare truud poolehoidjad ja sõbradki, võib otsida sellest, et ärapanijate „Savisaare nimekiri“, mille eesotsas on korruptandid ja korruptsioonikuritegudes kahtlustatavad, on saamas tegelikkuseks?