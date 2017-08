On küll märgatud, et alkoholisurm saabub enamasti saabastes või une pealt ja seda säästu, mis tuleb võimalusest pensioni mitte maksta, ei arvuta ju keegi.

Hiilgavamaid argumente käraka aktsiisi tõstmise poolt on ikka järgmine: ega siis ahnusest, toomaks kõhna eelarvesse rohkem raha, ikka selleks, et joodikutel rutem raha lõpeks ja nad varem järele jätaks. Või üldse järele jätaks.

Kuus eurot riigile

On, et sinase argumendi toojad kipuvad enamasti olema riigipalgal. Või kolmandas sektoris, mis teeb sama välja, vaadake vaid, kust sihtasutused ja mittetulundusühingud lõviosa oma rahast saavad.

Niisiis, noored ja vanad matemaatikahuvilised, võtkem endale eesmärgiks arvutada välja, kui palju peab jooma, et keskmine preili alkoholiekspert oma palga kätte saaks. Jätkem kõrvale kontori-, arvuti- ja telefonikulud.

Arvutus kindlasti ei tule täpne, oldagu hoiatatud. Aga ega mul ole ka raamatupidamisharidust ja oma lühikese mõttetu FIE karjääri lõpetasin sügavalt punases.

Niisiis, oletame, et neiu ekspert saab keskmist palka. Loomulikult saavad nad rohkem, virisemine ja oma ninakese teiste asjadesse toppimine on siin maal heldelt tasustatud. Jäägem tagasihoidlikuks.

I kvartali keskmine brutopalk oli 1153 eurot. Tuleb aga arvestada saajale nähtamatut osa palgast ehk sotsiaalmaksu, haigus- ja töötuskindlustust. Olgugi see riigipalga puhul raha ühest taskust teise tõstmine. Kuskilt peab papp ikkagi tulema.

Interneeduse palgakalkulaator ütleb keskmise palga puhul tööandja kuluks 1543 eurot. Lähtugem siis sellest.

Viimase isikliku luuramise järgi maksab pudel Laua viina 7.19. Võtame kõigepealt käibemaksu riigile, mis tähendab, et jaga hind kuueks, saadki 20% käibemaksu kätte.

Ümardatult 1.20.

Läheme nüüd maksuameti leheküljele, kaeme aktsiise.

Uhh.

Kange napsu puhul on aktsiis 23,89 euri hektoliitris sisalduva ühe alkoholiprotsendi kohta. Lause, mida tuleb mitu korda lugeda. Ja vihastada – mihuke ajukääbus tuli selle peale, et mahtu arvestada saja kaupa? Mahuühikust peab saama võtta täisarvulise kuupjuure, ilma komadeta. Kahemõõtmelised ajud... aga kes enam mõistust või matemaatikat kuulda võtab.

Jagame sajaga ja saame, et litroovse puhul on üks volt ümardatult 24 senti riigile. Korrutame 40ga, saame 9.60. Jagame kahega, et kõige levinuma poolikuga kohandada, 4.80 riigile. Pluss käibemaks. Teeb kokku ilusa kuus eurot.

Ammu välja arvutatud, et enim teenib tinapaneku pealt riigikassa. Lahutades selle kuus eurot Laua viina 7.19 hinnast, kae, mürgikeetjad Livikos ja surmalevitajad kaubandusvõrkudes peavad 1.19 euroga ellu jääma ja kasumitki saama.

Ahnitsejad.

Üksi ei jaksa

Aga pöördume neiu eksperdi palganumbri manu tagasi. Lihtne jagamistehe, kus 1543 kuuega jagades annab meile tulemuseks 267.

Pudelit.

Viina.

Haljast.

Vana jämedat ennast.

Kuu aja jooksul, sest me räägime ju ülla neitsi kuupalgast.

Pea üheksa pudelit päevas.

Andke andeks, loodus paneb siin käe ette. Üksi ei jaksa. Ei ole võimalik. Räägitakse küll, et Vladimir Võssotski lakkunud joomahoos kuus pudelit päevas, Mihhail Bojarski kiidelnud, et pannud järjest 14, aga 9 päevas kuu aega järjest, surm saabub hiljemalt homseks. Pension muidugi säästetud, et helgemat poolt vaadata.

Pealegi, arvutagem, mis see üksik ülivõimekas joodik siis teenima peaks. Selle 1543 eurot, mis läheks riigile, aga lisada tuleb ka surmakaupmeeste umbes 1,2 eurot pudeli pealt, mis lisab 320, seega peaks netopalk olema 1863 eurot. Kõik mahajoomiseks.

Miski ütleb, et natuke raske oleks nii usinat tinapanekut sellise teenistusega ühitada. Aega ei jagu, tervist ammugi. Isegi kahekesi ei saa hakkama. Kolmekesi, neljakesi, kümnekesi, ära tapab.

Hüva, läheme keskmiste näitajate manu tagasi. Alkoinfo.ee andmetel kallati keskmiselt, lapsed ja karsklased kaasa arvatud, eelmisel aastal sisse 8,3 liitrit per nägu. Ainult üle 15aastaseid arvestades 9,9 liitrit per nägu. Et viimane on pea täpselt 10 ja lihtsustab arvutamist, siis võetagu see abiks. 10 liitrit puhast alkoholi teeb 25 liitrit lihtviina. Ma õudselt loodan, et ei pea arvutuskäiku ära tooma, kui peaks, võiks koolid üldse kinni panna.

Mis teeb 50 poolikut aastas. Umbes üks nädalas, umbes neli kuus, natuke rohkem, nii paari pitsi jagu. Tooks aktsiisidena nii 25 eurot kuus riigile. Jagame nüüd sellega eelmainitud palgafondi 1543 ja saame enamvähem 62. Ehk siis ühe neiu eksperdi ülalpeoks peaks 62 inimest keskmises koguses viina jooma, kesse enam õlut osta jaksab.