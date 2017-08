Savisaare valimisnimekiri on nagu selle suve vihmahoog, mida on lubatud pea iga päev. Aga vihma on tulnud ka pea iga päev. Kujutlegem, et samade ilmateadete järel poleks juulikuus tilkagi vihma tulnud. Nii põnev!

Sel aastal läks nii, et kes juuli algul Savisaare-uudiste saatel puhkama läks ja enam meediaga kursis polnud, sai augusti algul meediaruumi tagasi tulles aru, et vahepeal on möödunud justkui ainult üks nädalavahetus. Ikka see tuleb-ei tule-tuleb-ei tule ning ikka Savisaar, tema kolm õde, siis üks õde, Keskerakond ning Savisaare mõtte-, meele- ja kehakeele eksperdid.

Tarbijate valvsus pannakse proovile

Suvepuhkuse ajal oli õnneks lihtne nii suurtest mõtetest puhata ja tegelda pisiasjadega. Eestis ringi sõites näeb erinevaid maailmu, mida muidu ei näe. Saab näiteks käia einestamas kohtades, kus muul ajal ei käi. Näiteks sõber käis eelmisel nädalavahetusel Peipsi kandis ringreisil ja meenutas heldimusega ülisoodsa hinnaga toite kohalikust värskelt püütud kalast.

Mõnes kohas saab süüa ikka uskumatult viletsat toitu. Kas selleks peab olema tööl kokk, et osta hulgilaost sügavkülmutatud kotlette ja friikartuleid ja need siis mikrolaineahjus üles soojendada? Koka töö on ju osata süüa teha ja seda teha. Soojendamine pole ju raha ega oskuste puudus, vaid lootusetu huvipuudus teha oma asja hästi. Tegijate kahjuks jääb see külastajatele meelde, nagu ka muu nöökimine.

Käisime ühe meediategelasega aastaid ühes Tallinna pubis infot ja arvamusi vahetamas. Tellisime õlut ja alati ka kanatiivad kurgiviilude ja muu rohelisega. Kolme-nelja aasta jooksul, kui me seal paar korda aastas käisime, jäi algul taldrikul rohelist vähemaks, siis sai kaheksast tiivast seitse, siis tõusis hind ja siis sai seitsmest tiivast kuus. Siis vahetasime kohta, sest ära tüütas, kuidas meie valvsust kogu aeg kontrolliti. Kaubanduses kontrollitakse nagunii su valvsust iga poeskäigu ajal, aga poes ju peab käima kogu aeg. Toote kilohinda on sageli palja silmaga raske välja lugeda ja et oleks raskem seda väikepakendi hinna järgi välja arvutada, on pakendid 80, 90, 110, 120, 130, 170, 180 või 190 grammi ja mõni kohvipakk on läinud näiteks 500 grammi pealt 450 grammi peale. Värskemad piimad, leivad ja saiad on alati riiulis tagapool jne. See on üks põnev mäng, mida meil tarbijatena on vist raske võita.

Aga ei tahaks enam millegi üle viriseda, vaid meenutan hea sõnaga kolme söögikohta Eesti eri paigus, kuhu ikka tagasi lähen. Need ei ole restoranid, vaid pubi tüüpi asutused, letist tellimisega, ooteajaga paarist viie minutini. Supid on kolme euro kandis, praed enamasti viie-kuue euro juures. Kõigi nende söögikohtade kohta võib öelda, et hinna ja kvaliteedi suhe on ülimalt paigas, toidud on värsked ja maitsed on kodused, nagu ka paljud tuttavad on öelnud.

Kodutoit ja helged mälestused

Juba enne, kui Mäo suur liiklussõlm 2011. aasta oktoobris avati, ennustasid paljud sealsele Sämmi Grillile kadu, kuna see jääb uuest maanteest kaugele ja sinna on tülikas sõita, sest tuleb oma teekonnas spetsiaalselt haak sisse teha. Nii mõnigi ütles, et see söögikoht asub ju nüüd pärapõrgus ja sinna ei lähe enam mitte keegi. Mäletan hästi, et kui 2012. aasta juunis Lõuna-Eesti reisi ajal sinna keerasin ja eemalt autosid täis parklat nägin, tundsin ehedat rõõmu, kuigi mingit isiklikku sidet selle kohaga pole ega ka tuttavat Sämmi. Toidu maitse ja kvaliteet on jäänud samaks, rahvas keerab maanteelt kõrvale ja käib. Kui teed oma tööd pühendunult ja hästi, siis inimesed jäävad sinuga. Mäo Sämmi Grilli ellujäämine on tegelikult tõeline edulugu – suurest teest eemal n-ö vales kohas, ilma reklaamita, aga kogu aeg on rahvast.

Teine suvine lemmikkoht on Männi kohvik Pärnus Riia maantee ääres. Olen seal käinud rohkem kui kümme aastat ja pole mitte kordagi pettunud, vaid ikka pigem positiivselt üllatunud. Moepede ütleks, et sealne mööbel on odav ja pole enam esimeses nooruses ning palavaga läheb ruum soojaks, aga see kõik on vähetähtis, sest püsikülastaja hindab toitude kindlat suurepärast maitset ja seda, et portsud aastatega ei vähene.

Ja siis koht, mida Haapsalus käies alati külastan – Taksi pubi peatänaval. Kiire armas teenindus ja väga maitsvad kodused toidud. Moepeded kirtsutaks jälle nina.

Sel suvel unustasin Taksi pubi lauale oma rahakoti, kus olid sees kõik dokumendid. Kui viis-kuus tundi hiljem rahatasku puudumise avastasin, tõusis eelseisvale dokumentidevahetusele mõeldes otsaette higi. Kiirustasin pubisse ega jõudnud midagi küsidagi, kui neiu leti taga ütles: “On küll siin, me otsisime teid Facebooki kaudu juba.“ Külalistemajas nägingi siis kirja: „Tere, unustasite oma rahakoti täna Taksi pubisse, palun küsige letist!“

Võib öelda, et mis nii viga rahakotti kaotada, aga katsun edaspidi hoolsam olla.

Kõigi kolme koha kohta võib öelda ka seda, et toiduvalmistamises on jalgratas leiutamata jäetud, sest see on juba aastaid tagasi leiutatud. Kõik on nii traditsiooniline, et minu kehamälu on tundnud ära mõned keskkooliaegsed maitsed, kui suvistes spordilaagrites talongide eest restoranides karbonaadi või böfstrooganovi söömas käisime. Võib-olla saabki nõukogude ajal elanud inimene kätte oma lapsepõlve ja nooruse maitsed, noorem inimene aga kodutoidu maitse. Igatahes on hästi, et nii on – maailmas, mis on aina enam orienteeritud välisele ja enda eksponeerimisele.