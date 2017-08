USA-s Virginia osariigis asuvas Fredericksburgis päästeti naine ja kaks last, kes väidavad, et neid on vähemalt kaks aastat vangistuses hoitud.

Läinud laupäeval sai politsei kõne, milles paluti uurida pere, kes majas elama pidanuks, käekäiku, vahendab Washington Post.

Kinnilöödud akendega maja Mine Roadil, kus Kariem Moore hoidis väidetavalt vangistuses oma naist ning kaht poega. (AP / Scanpix)

Kui korravalvurid asja uurima saabusid, avas neile ukse 43aastane Kariem Moore. Spotsylvania maakonna šerifibüroo pressiesindaja sõnul muutus mees ärevaks ning püüdis politsei tähelepanu hajutada. Korravalvur pidi seepeale Kariemile meelde tuletama, et nad on saabunud vaid kontrollima, kas tema perega on kõik korras. Niipea, kui mees oli keeranud selja, et võimuesindajaid tuppa lubada, jooksid maja tagauksest karjudes välja naine ning kaks poissi, vanuses 11 ja 8.

Naine tegi politseile hämmastava avalduse, öeldes, et neid oli hoones meelevaldselt kinni hoitud vähemalt kaks aastat.

Moore'i kahtlustatakse kolme inimese röövimises ja kallaletungis. Kinnipeetu viibib Rappahannocki piirkondlikus vanglas ning tal puudub võimalus kautsjoni vastu vabaneda.

Ametivõimud usuvad, et ta oli naisega suhetes ning et majas viibinud poisid on nende bioloogilised lapsed. Juhtunu muid üksikasju, näiteks seda, kus naine ja lapsed magasid, mida nad sõid ning mil viisil takistas Moore nende lahkumist, pole seni avalikustatud. Samuti pole teada, kas mehel oli kodus relvi.

Kareim Ali Muhhamad More (AP)

Keeruline varasem elu

On teada, et varasemalt elas Moore Philadelphias. Kuid mis teda Virginiasse tõi, pole selge. Vahepeatuse oli mees aga teinud Fairfaxis. Sealse kodututele mõeldud päevakeskuse juhata Dave Larrabee sõnul viibis Moore keskuses 2012. aastal viie kuu vältel ühes naise ning väikese pojaga. Ööd saatnud pere mööda autos.

Larrabee heidab valgust ka mehe iseloomule. „Mäletan, et ta ärritus kergesti. Ta läks endast välja mõnede päevakeskuse klientide peale. Pidin teda maha rahustama,“ sõnas keskuse juhata.

Philadelphias elav Moore'i ema Harriette sõnas, et pole oma poega näinud juba viis aastat, lisades, et kasvatas Kariemi hästi. „Kasvatasin oma lapsi nii, et nad avastaksid oma tee ja neist saaks ühel päeval maailmas keegi.“ Naise sõnul oli tema poeg viimati koos ratastooli vajanud naise ning nende lastega. Harriete'i kinnitusel oli Kariemi kaaslane väga haige ja tema poeg pidi naise eest hoolt kandma. Kas paar hiljem abiellus, ei osanud Harriette öelda.

Majast mõned kilomeetrid eemal asuva kaupluse töötajate sõnul käis Moore neil aeg-ajalt ja alati üksi. Lisaks nähtud Moore'i piirkonnas asuvates kiirsöögikohtades.