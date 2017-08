Saate "Naabrist parem" viienda hooaja ülekaalukalt võitnud Jana ja Siim-Sten andsid oma blogis teada, et nad on lõpuks ometi oma võidukorterisse ametlikult sisse kolinud.

Noorpaar hõiskas Facebookis: "Lõpuks ometi on meie pere päris oma kodus. Selles samas kodus, kuhu teie kõik meid aitasite. Üleeile anti meile üle kõik võtmed, koodid, kiibid ja allkirjastasime viimased lepingud. Alates kella 16.20st ei pea me enam muretsema, kas me ikka tohime siin korteris olla ja ei tea kas mõni ehitaja ka veel uksest sisse astub. Nüüd me teame, et ainult meie ise saame siia sisse ja meil on olemas kõik load siin sees elada."

