Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liit (AMTEL) toob enda statistikas välja, et käesoleval aastal on Eestis suurenenud uute sõiduautode müük. Seitsme kuu kokkuvõttes on klientidele ulatatud enam kui 15 350 tuttuue auto võtmed, mis ületab mullu sama perioodi müügi 12,2% võrra.

Eestlaste seas on kõige populaarsemad väiksemad keskklassi sõidukid, kuid ostetakse ka hinnalisi luksus- ja sportautosid. Uusi luksusautosid on registreeritud tänavu ühekokku 55. Erilisena võiks välja tuua sportauto McLaren 570S, mis esmakordselt registreeriti Eestis tänavu veebruaris. Säärase sõiduki eest tuleks minimaalselt välja käia pea 159 000 eurot.

AMTELi tegevjuht Arno Sillat ütleb, et luksusautode osakaal uute sõiduautode hulgas on olnud aastaid suhteliselt stabiilselt umbes poole protsendi juures. „Pigem oli osakaal kõrgem majandustõusu ajal. Hetkel on ostjateks eelkõige tugevad ja kaua tegutsenud, üldjuhul parimat maksumaksjate hulka kuuluvad suurettevõtted, mitte enam nii-öelda „easy come, easy go“ tegijad.

Sillati sõnul kinnitavad arvud seda, et uue auto ostmisel tehakse mõistlikke valikuid ja eestlased valivad pigem mõne praktilise sõiduauto. Statistikat vaadates tuleb välja, et eestlased eelistavad Toyotat, Škodat ja Volkswagenit.