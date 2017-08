Paljudes Euroopa riikides on õhutemperatuur kõrgeim kui see viimase kümnendi jooksul olnud on. Näiteks mõõdeti Sitsiilias sel nädalal õhusooja 42 kraadi.

Kuumalaine Euroopas (Reuters / Scanpix)

Mitmed riigid on äärmuslike ilmastikuolude tõttu andnud ka tervisehoiatuse, kirjutab BBC.

Kuumalaine Euroopas (Reuters / Scanpix)

Itaalias on kõrvetavad temperatuurid põhjustanud metsatulekahjusid ning kümned linnad on saanud tervishoiuministeeriumilt maksimaalse kuumahoiatuse. Hetkel on Itaalias õhutemperatuur hooaja keskmisest lausa 10 kraadi kõrgem.

Kuumalaine Euroopas (AFP / Scanpix)

Mitmed Euroopa piirkonnad seisavad kuumalaine tõttu silmitsi tõsise põuaohuga.

Kuumalaine Euroopas (AP / Scanpix)

Turistid aga otsivad leevendust purskkaevudest ning päikesevarjudelt.