„Suurimad nõudmised on peaartistidel – kõige kallimad šampanjad ja tekiilad. Kõige imelikumad nõudmised olid sel aastal aga Valentino Khanil – ta soovis lava taha Godzilla-kostüümis naisterahvaid, võltsvuntse ja Lakersi mälestuseset,“ räägib Weekend Festival Balticu korraldustiimi liige Daisi.

Daisi sõnab, et selliseid asju on Eestis üsna raske leiutada. Valentino Khan esineb Weekendil laupäeval ning Daisi ütleb, et Godzilla-kostüümis naised mehele lava taha ka jõuavad. „Las see jääb saladuseks,“ ei paljasta ta aga, kust need naised leiti.

Üks suuremaid tegemisi oli Daisi jaoks tänavu see, et ta pidi artistidele organiseerima Don Julio 1942 tekiilat, mille üks pudel maksab üle 100 euro. „Eelnevatel aastatel on neid kokku küsitud üks-kaks ja oleme pääsenud, kuid sel aastal tuli neid artistide peale kokku umbes üheksa,“ räägib ta, et sedapuhku pääsu polnud. „Eestis ei ole seda olemaski, seega tuli see välismaalt tellida.“ Et seda tekiilat ei tarnita aga Eestisse, tuli see tellida Soome kontorisse, kust see siis lõpuks kaubaga Eestisse toodi. Kogu tellimine käis aga Inglismaa veebilehe kaudu.

Daisi tunnistab, et teinekord mõeldakse ka, kust kallite jookide tellimiseks raha võtta tuleks, sest eelarvest peab kinni pidama. „Mina tavainimesena mõtlen küll, et appi miks peab šampanjapudel maksma 200 eurot.“ Daisi arvab, et kallis tekiila on lihtsalt prestiiži asi. „Vanasti ei olnud seda nõudmistes nii palju, aga see pudel näeb tõesti ilus ja uhke välja, siis on see levinud. Ma ei ole ise seda tekiilat küll maitsnud, aga ilmselt on see ka hea ja kvaliteetne.“

Üsna levinud on ka see, et kui mõnd asja tõesti pole võimalik saada, asendatakse need kohalike või Euroopast pärit asjadega. „Kui on suuremad artistid, peame muutused läbi rääkima ja kinnitama, aga väiksemate puhul lihtsalt loodame, et kõik läheb hästi,“ muigab Daisi. „The Chainsmokers näiteks helistas mulle ja ütles, et tekiila on oluline, kõik muu võib asendada millega iganes,“ seletab Daisi, et mõni ei anna oma nõudmistes eriti järele. Lavataguste ruumide nõudmised jäävad enamasti tagasihoidlikeks – peavad olema toolid, lauad, diivan, mõni soovib ka paari maali. „Toidu ettekirjutused on enam-vähem samad nagu alkoholil, aga alkohol jääb rohkem silma.“