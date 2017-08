Katharina Toomemets

Tere päevast! Poole tunni pärast avanevad Weekendi väravad ja kolmas ning ühtlasi viimane festivalipäev saab hoo sisse! Tuul on Pärnu rannas endiselt tugev ja tundub, et isegi pisut hullem kui eile. Linna peal näeb palju väsinud nägusid ja juttudest on kuulda, et festivaliväsimus hakkab natuke peale tulema.

Olge kuuldel, toome ka viimase päeva möllu teieni!