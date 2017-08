Bikiinides itaallanna on 58-aastane Pamela Prati on imelises vormis ja näeb vähemasti poole noorem välja, kirjutab The Sun.

Naisel on hulganisti andunud fänne, kes ei suuda uskuda, et ta päriselt ikka olemas on. Lihtsalt uskumatu tundub, et keegi suudab veel sellises eas nii meeletult noor ja vitaalne olla!