Iiri politsei vahistas aprilli alguses Dublini eeslinnas allilmas tuntud Imre Araka, keda süüdistatakse mõrva kavandamises. Senini eeluurimisega seoses vahi all olnud mehe kohtupidamine algas kolmapäeval, üle kivide ja kändude. "Vanglabussil läks sireen katki ja jäime veel ummikusse ka," kirjeldab Arakas toimunud istungit oma Facebookis.

Arakas (hüüdnimega Butcher ehk Lihunik) peeti kinni koos kahe kahtlusalusega Dublinis 4. aprillil. Siiani on ta viibinud eeluurimisega seoses vahi all kuni kolmapäevani, mil toimus tema kohtupidamine video vahendusel, mis ei läinud mehe endi sõnul üldsegi hästi.

Arakas avaldas oma Facebookis arvamust, et videokohus peaks olema majanduslikult logistiline väljamõeldis, et ajalisi trantspordi ja muid kulusid vähendada ja viitab, et Iirimaal tähendab see aga riigirahakotist seadusliku raha varastamist.