Õhtulehel õnnestus piiluda ühe Weekend Festival Balticu vingeima esineja The Chainsmokersi backstage'i.

The Chainsmokers on tänavusel Weekendil artist, keda oli kõige raskem festivalile esineda saada - korraldaja Gunnar Viese sõnul on neil tihe graafik ja seetõttu ka kallis hind. Publik on nurisenud, et duo esineb täna päeval, üsna vara, kuid seda vaid seetõttu, et neil tuleb kohe edasi kihutada.

Vaata, millises ruumis mehed enne aega veedavad. Muide, nad nõudsid lava taha Don Julio 1942 tekiilat, mille pudel maksab üle 100 euro.