1. Nõudepesumasin on eeldus, et üldse põhjalikumalt kokkama hakata. Enne, kui ostad 14 komplekti mahutava nõudepesumasina, loe oma taldrikud ja tassid kokku.

„Kui olemas on värske kvaliteetne tooraine ja loominguline lähenemine, saab väga nappide vahenditega hakkama. Praegu võiks salatimaterjal olla isegi enda kätega kasvatatud, näiteks tomatid rõdu peal. Naised tõenäoliselt panevad seda tähele ja vaatavad, et on alles hoolikas mees,“ usub Robert. Ta lisab kolmandagi kohustusliku komponendi – kire. Mis siis köögis peab olema, et kirg põlve otsas nokitsedes ei kaoks? Olgu enda kasvatatud tomatitega kuidas on, aga kirg kulub ära ka argiõhtul vaid endale omletti tehes.

3. Ahi peaks olema pöördõhuga, aga veel parem, kui saaks ka auru lisada. Kui õhk ei liigu, on kerge toit ülalt või alt ära kõrvetada. Eriti korralikku ahju läheb vaja neil, kes tahavad kooke küpsetada.

4. Veekeedukann. Kulub ära ka siis, kui sa teed või kohvi ei joo. Lastes osa vett kannuga keema ja valades siis potti, saad näiteks ka pasta rutem valmis. Või valad keeva vee kiirnuudlitele vms.

5. Vähemalt paar panni. Üks neist võiks olla grillpann, et mõnusat triipudega liha teha (kui sul juhuslikult just lauagrilli pole). Eelista malmpanni, see hoiab ja jaotab kuumust ühtlasemalt kui teflonpann. Malmpann on küll mitu korda kallim, aga ka vastupidavam. Panni juurde kuuluvad ka korralikud pannilabidad.

6. Potid – üksi elades kuluks ära üks suurem ja üks väiksem pott. Tegelikult piisaks ühestki, aga siis pead oma rokase poti igal õhtul kohe ära pesema.

7. Roostevabast terasest kausid. Pealestiilse välimuse saab need hästi puhtaks kraapida, et kraam ei läheks raisku. Lihtsam pesta ja peavad paremini vastu kui plast-, savi- või klaasanumad.

8. Noad. Hädast aitab välja ka üks kokanuga, aga kui armastad kala, muretse ka fileerimisnuga. Põhivarustusse peaks kuuluma ka koorimisnuga ja paar väiksemat, millega hakkida. Korralikult saab lõigata vaid terava noaga, nii et vaja läheb ka teritajat.

9. Suur plastist lõikelaud. Väikese laua pealt kukuvad asjad pidevalt maha ja pärast peab rohkem koristama. Puidust lõikelauad on küll stiilsemad, aga neid ei või nõudepesumasinasse panna. Ka plastist lõikelaud läheb masinas pisut kummi, aga sest pole midagi. Klaasist lõikelaudu on küll kõige kergem puhastada, aga need nüristavad nuge.

10. Köögikombain või mikser ja blender. Kes armastab teha kas püreesuppi, jäätisekokteili või jääga jahutavaid suvejooke, blenderita toime ei tule. Aga kes piirdub vaid supiga, saab ka saumikseriga kausis-kruusis püree valmis suristada ja pääseb kannu pesemisest.

11. Lihanäpitsad. Kohustuslik värk, sest kui kahvli lihasse torkad, jooksevad sellest mahlad välja.

12. Kalapintsetid, et fileest luid välja noppida. Väga pisike asi, aga kalasõbrale kaugeltki mitte pisiasi. Hädapärast saab hakkama ka naise meigikotist laenatutega.

13. Väiksed karbikesed. Tilli või muud maitserohelist ostes jääb osa sellest üldjuhul üle. Tükelda see ära ja pane karbikesega sügavkülma. Karbikesest on mugavam võtta, kui kusagilt kilekotist õngitseda.

14. Mõõtekannud. Kogenud kokkajale piisab ka silmamõõdust, aga kui sa söögitegemisega väga sina peal pole, kulub ära paar mõõtekannu. Eriti, kui küpsetada plaanid.

15. Põll. Päästab heleda triiksärgi nii tomatikastmest kui ka rasvapritsmetest.

16. Peotäis plaastreid, sest vahel nuga lihtsalt hüppab näppu.