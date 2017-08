Suuremal osal pidulistel on näpu vahel ka pudel ning jook seal jaguneb üldiselt kaheks - pooled turgutavad end soolase mineraalveega, teised aga kangema kärakaga. Nii ei ole üldse tavatu vaatepilt, et tänava äärde pargitud autol on uksed ja pagasiruum pärani, muusika mürtsub ja viina - või rummipudel juba kell 11 hommikul tiiru teeb.

Inimesed on tõesti heas meeleolus. Õhtulehe fotograaf märkis tabavalt, et kui tavaliselt on festivalidel see mure, et kaameratoru tõstes põgenevad kõik inimesed nägu kattes, siis Weekendil on tükk tegemist rahva sees käies, et ise pildile soovijate kõrvalt ka esinejaid pildistada.