„Kuhu ma panen need kaheksa kutsikat, mind oleks naine koos koertega korterist välja visanud,“ naljatles bussijuht Oleg, kes päästis sõidutee ääres järelvalveta ringi kepsutanud koerakutsikad, andes nad üle varjupaiga töötajale. Peagi ilmus aga varjupaika koerte omanik, kelle jaoks jäi mõistmatuks, miks kutsikad tema kodu juurest minema viidi. Harjumaa bussijuht Oleg ütles, et ta on bussijuhina töötanud juba 1990ndate algusest, kuid sellist juhtumit pole tema karjääri jooksul varem ette tulnud."„Ma sõitsin bussiga number 146 oma tavapärast marsruuti. Harju-Risti lähedal märkasin ma, et tee ääres jookseb ringi midagi väikest. Mõtlesin, et see on kährik, aga tuli välja, et hoopis neli kutsikat,“ meenutas bussijuht. Olegil läks süda härdaks ja ta peatas reisijaid täis bussi, et kutsikad peale korjata. "Kahju hakkas, autod oleks neist üle sõitnud ja koerad ära lömastanud,“ sõnas Oleg. Ta lisas, et reisijad olid mõistlikud ja ka neile pakkusid pehmed koeralapsed suurt rõõmu. “Kutsikad alguses natukene kartsid, aga siis muutusid lõbusaks.“

Kutsikad pardal, läks bussijuht uuele ringile, sest sõidugraafik vajas järgimist. Uuesti kutsikate leiukohast mööda sõites nägi ta sealsamas veel nelja väikest koera. "Tegemist oli saksa lambakoera kutsikatega. Nad olid nii kohevad ja kohe oli näha, et nende eest on hoolt kantud. Koerad olid ilusad, lausa vapustavad. Esimene mõte oli muidugi, et keegi tahtis neist millegipärast lahti saada,“ rääkis bussijuht, et sel põhjusel otsustas ta kutsikad bussi tassida.

"Võtsin ka need neli kutsikat peale ja helistasin politseisse,“ meenutas Oleg. Korrakaitsjad võtsid ühendust Tallinna loomade varjupaigaga, mille töötaja tuli kutsikatele Balti jaama järgi. Aga kas bussijuhil polnud kiusatust karvapalle endale võtta? „Oli selline mõte küll. Üks koerapoiss oli nii ilus ja rahulik. Istus ilusti nagu täiskasvanud koer,“ ütles Oleg. "Aga kuhu ma panen need kaheksa kutsikat? Mind oleks naine koos koertega korterist välja visanud. Meil on veel väike laps ka. Vara veel koera võtta,“ lisas ta. Tallinna loomade varjupaiga juhataja Eve Tobias kinnitas, et varjupaika toodi tõesti 8 saksa lambakoera kutsikat, kes on kahe ja poole kuu vanused. Kuid juba samal päeval tuli omanik kutsikaperele järele. “Me ei vormistanud neid kutsikaid isegi sisse ja andsime nad niisama tagasi,“ märkis ta. "Koerte omanik väga pahane ei olnud, aga ta ütles küll, et neil on ainus maja nägemisulatuses ja bussijuht oleks võinud küsima tulla, kas kutsikad kuuluvad neile,“ rääkis Tobias.