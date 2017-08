Printsi otsusest teatas Taani kuningakoda eile, vahendab New York Times . Henriku otsus on protesti märgiks, mille on tinginud aastakümneid kestnud pettumus ning frustatsioon ebavõrdse kohtlemise pärast.

83aastane Taani prints Henrik, kes on kuninganna Margrethe II-ga abielus olnud juba pool sajandit, teatas, et ei soovi, et ta maetaks tulevikus oma abikaasa kõrvale.

„Pole saladus, et prints on hulga aastaid olnud oma rolli ja Taani monarhide poolt antud tiitli tõttu õnnetu,“ ütles kuningakoja pressiülem Lene Balleby meediale. „See rahulolematus on aaste jooksul üha kasvanud ja kasvanud,“ sõnas Balleby. „Printsi soov mitte saada maetud oma kuningannast abikaasa kõrvale, kuna ta jäeti ilma soovitud tiitlist ning teda pole koheldud naisega võrdselt, on asjade loomulik jätk,“ lisas ta.

Esimene vihje Henriku rahulolematusest tuli tema 50. sünnipäeva paiku, mil ta ühes televisiooniesinemises teatas, et tal on keeruline naiselt küsida raha sigarettide jaoks. Viimaks mõisteti printsile välja küll palk ning esinduskulud, kui igatsetud tiitel on Henrikul siiani saamata. Kuigi Taani kohus on selgitanud, et tiitel on määratud sarnaselt teistele Euroopa monarhidele, ei ole see Henrikut rahuldanud.

„Ta on öelnud, et armastab oma naist, kuid tal on raske leppida kuninganna tiitli kui institutsiooniga,“ sõnas printsist eluloo raamatu „Üksik"“ kirjutanud Stephanie Surrugue. „Ta ei tunne ennast mitmel moel osana juhtivast paarist,“ lisas ajakirjanikuna tegutsev Surrugue.

Margarethe II ja Henrik 1993. aastal (Vida Press)

Kuhu prints soovib maetud saada, pole teada.

Läinud aastal taandas prints end enamikest ametlikest kohustustest ning teda nähakse avalikkuse ees harva.

Margrethe II on Taani kuninganna alates 1972. aastast. Troonipärijaks kuulutati ta ametlikult 1955. aasta 1. aprillil.