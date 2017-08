Kui kohtute, vahetate numbreid, kuid mees ole see aktiivne, kes sinuga ühendust otsiks, siis sel peab olema põhjus. Meestel on raske äsja kohatud naisega oma tundeid jagada. Naised sageli otsivad igasuguseid vabandusi ja põhjuseid, et miks ikkagi see mees talle veel helistanud pole. Tegelikult võib mehel olla ka juba keegi, kellele ta teeb suuremad panused. Meelita temast ausus välja! "Sa oled päris tore seltsiline, aga sinust pole midagi eriti kuulda olnud. On sul kallim?!"