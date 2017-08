Keskerakond vaidlustas kohtus erakondade rahastamise järelevalve ettekirjutuse kanda riigieelarvesse 220 000 eurot seoses majaosa müügiga Paavo Pettaile, milles kahtlustatakse keelatud annetust. Keskerakond teatas 2011., et müüs 2010. pärandusena saadud Tartu kinnistu oma osa 250 000 euroga Paavo Pettaile. Ajakirjanduse andmeil sõlmis Pettai eellepingu maja edasimüümiseks hinnaga 32 000 eurot. Toona peeti päranduse koguväärtuseks ligi 100 000 eurot, on kirjutanud ERR. Nüüd on ERJK teinud Keskerakonnale ettekirjutuse kanda riigieelarvesse 220 000 eurot. Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi kinnitas Õhtulehele, et erakond on vaidlustanud nõude kohtus. „Meie hinnangul ei ole EJRK nõue põhjendatud,“ ütles ta.

Siim Randla