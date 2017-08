Lenna ja Kadri kinnitavad nagu ühest suust, et võtsid kontserdikorraldaja pakkumise kohe hea meelega vastu. „Mingit pikka mõtlemist ei olnud,“ ütleb Kadri. Kui palju olid naised aga teineteise bändi tegemistega enne koostööd kursis? „Minul oli Estonian Voicesi plaat olemas küll ja ma tahtsin minna ka nende jõulukontserdile, aga ma ei saanud minna ja andsin piletid oma emale. Tema sai selle elamuse osaliseks,“ seletab Lenna ja ütleb, et ta on Voicesi tegemisi jälginud ning see bänd on talle algusest peale meeldinud. „Olin rõõmus, kui tuli võimalus koos muusikat teha.“ Kadri ütleb, et ta ei ole Lenna kontserdil käinud, kuid tema muusika meeldib. „Ma arvan, et eestikeelne popmuusika ei saaks paremini kõlada,“ sõnab Voorand.

Kontserdi kavas on Lenna ja Estonian Voicesi lugusid võrdselt. „Ühisosa on üllatavalt kõige rohkem. Voices teeb neli enda lugu, meie bändiga teeme samuti neli enda lugu,“ räägib Lenna ja ütleb, et ülejäänu on juba segu. „Meie teeme ümber nende lugusid, nemad meie omi ning esitame üksteise lugusid ka koos.“ Ühist lavalolemist on palju ning tipphetkedel seisab lavalaudadel 12 inimest, mis on juba nagu väike orkester.

Lenna sõnul neil ruumi suurusega muret ei olnud, aga heliga pisut oli. Raskeim olevat paika saada, et igaüks kuuleks oma kõrvamonitoris just seda, mida vaja. Estonian Voices on ju vokaalansambel ja laulavad tavaliselt a cappella ehk ilma saateta. „Väga mõnus, palju vähem peab tööd tegema ja pingutama,“ muigab Kadri, et neil on ansambliga tavapärasest vähem tegemist. „Igal juhul kõlab kõik väga hästi.“ Et suvi on muusikutele üks kiiremaid tööaegu, võeti kasutusele absoluutselt iga vaba hetk, et koos proovi teha. Muidugi võttis omajagu aega ka lugudele uute seadete tegemine. „Meie bändis tegi seadeid Maarja Aarma ja ma arvan, et see on ikka päris aeganõudev töö,“ sõnab Lenna. Kadri ja Lenna kinnitavad kui ühest suust, et koostöö sujub neil imehästi.

Tulevikuplaanide kohta ütleb Kadri, et Estonian Voices hakkab peagi salvestama uut plaati, kuid ta ei julge veel lubada, millal see valmis võiks saada. „Igal juhul tuleb eriline plaat, kus valdavalt on rahvamuusikaseaded. Me tahame Viljandi folgile kutset saada. Aga kui stuudios tuleb tunne, et need lood, mis pole folk, on paremad, tuleb seguplaat.“ Ka jõuludeks on neil juba plaan paigas. „Ega me jõulude ajal vait jää. A cappella on iseenesest ju jõulumuusika ja kindlasti teeme tuuri.“