Iraagi eriüksuslased avastasid Mosuli vabastamisel Islamiriigi peidikust 173 võitleja andmed. Need on mehed, kes on valmis surema enesetaputerroristidena, vahendab Welt Online.

USA salateenistused andsid need andmed (fotod ja nimed) pärast kontrolli üle Interpolile. 173 potentsiaalse terroristi seas on koguni 132 iraaklast, kellest 20 on alaealised. Veel on selles nimekirjas Tuneesiast, Marokost, Jordaaniast, Tadžikistanist, Saudi Araabiast, Belgiast, Hollandist, Prantsusmaalt ja Saksamaalt pärit mehi.

Arvestades, et Islamiriik tõrjuti hiljuti välja Mosulist ning selle äärmusrühmituse käes olevad alad vähenevad ka Süürias, siis kardavad Euroopa julgeolekuametkonnad, et Islamiriik plaanib kaotatud positsioonide eest kättemaksuks uusi rünnakuid Euroopas. Võimalik, et terroristid saadetakse põgenike seas Euroopasse võltsitud Iraagi või Süüria passiga.

Kas keegi nimekirjas olevast 173 mehest on Euroopasse saadetud või juba sinna jõudnud, ei ole teada. Neid on tegelikult ka raske avastada, sest tegemist on peamiselt noorte iraaklastega, kelle sõrmejälgi ega biomeetrilisi andmeid Euroopa andmepankades pole.

Austria ajaleht Kronen Zeitung juhib tähelepanu ka veebis levitatavale uuele videole, milles seni tundmatu Islamiriigi terrorist, kes mõningail andmeil on noore inglane, kuulutab välja uued terrorirünnakud Euroopas. Muu hulgas lubab ta korraldada tapatalgud Roomas ja Istanbulis, kus pühasõdalased kavatsevad rünnata tavakodanike kodusid.