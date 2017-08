Sinimeri ütleb, et festival on politseinikelegi huvitav ja natuke teistmoodi üritus, mis neid omavahel liidab. Muidugi tehakse tihedat koostööd ka „Weekendil“ ametis oleva turvameeskonnaga.

Selleks, et Pärnus puhkavatel inimestel ja festivalikülastajatel oleks mõnus ja turvaline olla, on sisekaitseakadeemia kadettide hulgast ja teistest Eesti prefektuuridest abijõudusid võetud. „Seega on kohal üsna palju rahvast, kes väga hea meelega „Weekendi“ turvalisuse eest hoolitsemisesse panustavad.“

„Pärnu politseile tähendab „Weekend Festival“ eelkõige mõnda aega rohkem politseinikke rahva hulgas ja seda, et meil on lühikese aja jooksul vaja päris suur töö ära teha,“ räägib Pärnu politseijuht Andres Sinimeri, mida Pärnus eile alguse saanud „Weekend Festival“ neile tähendab.

Pärnus peetakse „Weekendi“ tänavu juba kolmandat korda ning politseijuhi sõnul on suuremad probleemid seotud ikka sellega, et inimesed pole hästi hinnanud oma võimekust meelemürkidega toime tulla. „Nad on ennast viinud joobeseisundisse, mis põhjustab igasuguseid probleeme alates sellest, et asjad on kadunud ja lõpetades sellega, et ei teata ka, kus ollakse.“ On olnud ka mõningaid rüselusi, kuid Sinimeri ütleb, et õnneks pole ükski neist raskelt lõppenud. „Loodame, et ka sel aastal läheb kõik hästi.“

Suurim väljakutse tänavuse festivali puhul on politseile aga see, et festivaliala asukoht on muutunud ning nii pidid nad pisut ka oma plaane muutma. „Muidu oleme oma süsteemid juba sisse töötanud, hästi ette valmistunud ja meil on olemas varuplaanidki.“

Erandkorras on „Weekendi“ ajaks edasi lükatud ka öörahu saabumine, see algab festivali ajal Pärnus kell kaks öösel. „Tahaks paluda neid, kes Pärnusse tulevad, et nad peaksid meeles inimesi, kes siin iga päev elavad. Meelerahu vajab igaüks meist ja see muusika ei paku kõigile huvi.“ Samuti palub Sinimeri mõistvat suhtumist pärnakatelt. „Palun, et nad oleksid mõistvad nende suhtes, kellele see muusika on kirg ja kes siin lõõgastuda tahavad. Loodetavasti leitakse kesktee.“

„Hoidke asjadel silm peal!“

Ettevalmistusi tänavuseks festivaliks alustati juba siis, kui mullune lõppes. „Arutlesime, mis ei läinud nii, nagu oleks tahtnud ja mida oleks saanud paremini teha. Oleme teinud palju graafikuid, tabeleid ja dokumente, aga eks see kõik käib asja juurde. Suurem ettevalmistus hakkas kevadel.“

Palusime Sinimerel anda kolm soovitust, mida järgides festival turvaliselt ja mõnusalt kulgeks. „Esimene on hoolivus – tuleb hoolida iseendast, sõpradest ja neist, kes siin elavad. Peab olema mõistlik.“ Teiseks palub Sinimeri võimalusel festivalile mitte tulla oma sõiduvahendiga. „Festivali ümbruses olevatel tänavatel on liikluskorraldust muudetud, tänavad on kitsad ja seal ei mahu liikuma. Kui keegi valesti sõidab, võib selle puntra lahtiharutamine võtta mitu tundi.“ Valesti parkijatele armu ei anta ja kõik vales kohas olevad sõidukid teisaldatakse. „Kellelegi ei meeldi neid taga otsida ja trahve maksta.“

Kolmandaks soovitab Sinimeri asjadel silma peal hoida. „Ei maksa siia kõige viimase sõna tehnikaga tulla. Kui 30 000 festivalikülastaja hulgas on kas või 0,001% halbu inimesi, teeb ka see juba paarkümmend inimest.“