Kriitikute arvates peaks ikoonilist kangelast James Bondi kehastama tulevikus hoopis naine, kuid Bondi-tüdruku rollis üles astunud Halle Berry (50, pildil) vaidleb vastu. „Mulle meeldivad tugevad naised, ent ei tea, kas Bond peaks naine olema. See on ajalooliselt nii tugevalt paigas Ian Flemingi juttudest, seega ma ei usu, et oleks õige Bondi tegelase sugu muuta,“ rääkis Berry, kes lõi ise kaasa 2002. aasta Bondi-filmis „Surra veel üks päev“ ("Die Another Day“) koos Pierce Brosnaniga (pildil).

Berry kommenteeris kolleeg Chris Hemsworthi arvamust, et Charlize Theronist saaks ideaalne James Bondi naisversioon. Theron on komplimendist meelitatud, kuid usub samuti, et viimastes filmides spiooni kehastanud Daniel Craig ei peaks rollist loobuma.